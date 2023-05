SCRITTORI E LETTORI A VILLA ARGENTINA’

‘Farmacologia delle Visioni Mistiche’ (Pezzini editore) è il libro di Gianni Simonetti, al centro del nuovo appuntamento di ‘Scrittori e Lettori a Villa Argentina’, in programma martedì 9 maggio, a partire dalle 17, nella Sala Parenti della storica villa viareggina. Simonetti, dialogherà su questo con Umberto Guidi.

Nel saggio ‘Farmacologia delle visioni mistiche’, Simonetti – medico psichiatra, laureato in filosofia – spiega come tutte le visioni soprannaturali siano solo allucinazioni, dovute a sostanze chimiche presenti nel cervello di ognuno di noi.

Il saggio tratta, poi, degli aspetti psicologici delle religioni e del significato della ‘parola di Dio’ che crea e guarisce.

Racconta come tutte le religioni operino dei miracoli, per lo più sotto forma di guarigioni. Tratta, quindi, dell’origine della morale, dei meccanismi psicologici della preghiera e della speranza e di avere una vita dopo la morte. E, ancora, racconta le tappe della scienza che hanno invalidato alcuni principi delle religioni. Al tempo stesso, nel saggio viene spiegato cosa è stato insegnato dalle neuroscienze, dalla biologia e dalla genetica sulla religione e un capitolo viene dedicato all’origine della vita e alla sua creazione in laboratorio.

Gianni Simonetti, medico chirurgo odontoiatra, ha gestito lo studio odontoiatrico gratuito per indigenti alla Misericordia di Viareggio. E’ laureato in filosofia e ha insegnato filosofia e lettere. E’ specialista in psichiatria e ha lavorato a Milano come psicoterapeuta. Attualmente presta consulenza psicoterapeutica – a titolo gratuito – alla Misericordia di Viareggio.

L’ingresso all’incontro è libero fino al raggiungimento della capienza massima della sala.

Per informazioni si può telefonare al numero 0584/1647600 o scrivere una mail all’indirizzo

info@villaargentinaviareggio. it.

Gli eventi a Villa Argentina sono organizzati dal Comitato per la valorizzazione di Villa Argentina, formato dalla Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara.