SCRICCHIOLA LA MAGGIORANZA LUCCHESE? EUROPA VERDE RICHIAMA ALLA RESPONSABILITA’ POLITICA

Il ritiro delle deleghe all’assessore Marchini, al quale va il nostro rispetto, è segno di una forte frattura all’interno della maggioranza e dell’amministrazione. Frattura decisamente determinata dal progetto Coima sulla ex manifattura, anche se il Sindaco si è affrettato con una nota a negarlo, ma in questi casi, come si suol dire, “excusatio non petita accusatio manifesta”. Da fuori vediamo una forte frattura e tensioni di ogni tipo che percorrono la città, e in un momento delicato come quello che stiamo vivendo il Sindaco e l’amministrazione tutta dovrebbero lavorare per unire la cittadinanza lucchese, per aprire la partecipazione anziché far di tutto per approvare un progetto divisivo ed assolutamente inutile al rilancio economico di Lucca.