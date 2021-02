Screening mammografico: all’ospedale Versilia l’unità mobile da 41 esami al giorno

Sarà attivo da domani, giovedì #11febbraio , nel parcheggio dell’ospedale Versilia, l’unità mobile attrezzata per effettuare le mammografie di primo livello, quelle dedicate alle donne che hanno richiesto l’esame al CUP e hanno le caratteristiche per essere inserite all’interno del percorso di prevenzione del #tumorealseno

Per ampliare fin da subito una quota importante del primo livello dello screening, l’Azienda USL Toscana nord ovest ha attivato, con una collaborazione esterna, il nuovo servizio mobile che farà tappa in tutto il territorio aziendale. Alla fine della campagna, saranno circa 10mila le mammografie effettuate. L’esecuzione degli esami è affidata a professionisti la cui qualità è certificata e garantita ai massimi livelli di esperienza così come le tecnologie utilizzate, che sono di ultima generazione.