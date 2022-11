SCREENING DERMATOLOGICO GRATUITO CON LA LILT A LIDO DI CAMAIORE

L’iniziativa è in programma martedì 29 novembre dalle ore 15.00 in poi.

Camaiore_ Giornata di visite gratuite per la prevenzione del melanoma e del tumore della pelle a Lido di Camaiore. LILT Lucca e Epaca Lucca, il patronato di Coldiretti, di nuovo insieme per la salute. E’ in programma martedì 29 novembre, dalle ore 15.00 in poi la giornata di screening dermatologico aperta a tutti i cittadini. “Si rinnova la bella collaborazione con la Lilt Lucca che lo scorso anno ha permesso ad alcuni soggetti, che hanno partecipato allo screening, di avere diagnosi puntuali e precoci e di evitare l’insorgere di problemi più gravi. – spiega Andrea Elmi, Presidente Coldiretti Lucca – I coltivatori diretti sono tra i soggetti più esposti al sole a cui è correlato l’insorgere di tumori della pelle. Sono una delle categorie più a rischio tra coloro che lavorano all’aperto. Mettiamo l’arma della prevenzione a disposizione dei cittadini e dei nostri coltivatori. Siamo sicuri, che come lo scorso anno, i posti a disposizione andranno esauriti rapidamente. Ringraziamo la Lilt per questa nuova occasione di prevenzione e di informazione”.

Per prenotare la visita è necessario prenotarsi al numero 0584.391360. I posti sono limitati.

Per informazioni https://lucca.coldiretti.it/ pagina ufficiale Facebook @coldirettilucca, Instagram @Coldiretti_Toscana e pagina ufficiale YouTube “Coldiretti Toscana”