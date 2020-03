Scossa di terremoto avvertita in tutta la Versilia!

Pochi minuti fa, in Versilia, è stata avvertita una forte scossa di terremoto di magnitudo ML 2.6, pare di carattere sussultorio dai racconti delle persone che, spaventate, si sono riversate in strada, al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Con le misure restrittive adottate dal Governo, che già complicano la vita ai cittadini anche se per il loro bene, invitandoli a restare il piu’ possibile a casa, la paura per il terremoto proprio non ci vi voleva.