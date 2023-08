Scopriamo CHI è il NUOVO PRESIDENTE del RIVER PIEVE

Scopriamo CHI è il NUOVO PRESIDENTE del RIVER PIEVE

Roberto Tamagnini è dal 2005 un dirigente del club garfagnino: “Per me è un grande onore avere questo incarico”

C’è un nuovo presidente al River Pieve, società della Garfagnana che in questi anni sta lavorando davvero in maniera egregia. Arriva da Campori, una frazione posta tra Pieve Fosciana e Castiglione Garfagnana ed è stato eletto nei giorni scorsi. Si tratta di Roberto Tamagnini, già dirigente del club, che prende il posto di Francesco Canozzi che resta però in società. Confermato nella carica di vice presidente Luca Bernardi.