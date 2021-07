Scopri gli eventi di luglio sul Monte Pisano

Luglio! ️ Eventi! 🤣 Divertimento! Oggi siamo felici di condividere con voi gran parte degli eventi in programma per questa estate in particolare per il mese di Luglio. Abbiamo fatto una raccolta che comprende più di 100 date nei vari comuni del monte e dintorni per darvi la possibilità di scegliere le attività che più preferite dallo spettacolo, alla musica, fino all’arte, passando dalle degustazioni e le attività avventurose. Trovate un elenco di eventi organizzati da comuni e privati nelle piazze dei borghi e delle città intorno al monte ma anche tante esperienze nei boschi, al Lago di Massaciuccoli, in Val di Lima e tanti altri luoghi magici. Vi auguriamo una buona lettura e buona estate