Scoppia un incendio in un’abitazione nel Padovano, morta una donna

AGI – Una donna morta, il marito e i due figli estratti vivi. È il primo bilancio dell’incendio seguito da un’esplosione che ha interessato una abitazione singola su due piani a Sant’Urbano in provincia di Padova. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e Usar (Urban search and rescue). Il rogo è ancora in corso. Ad Alina Crenicean, questo il nome della vittima, potrebbe essere stata fatale una fuga di gas.

Stando alle prime ricostruzioni, la donna sarebbe scesa per la colazione, quando è divampato un incendio imponente, che ha sventrato i muri di una parte dell’abitazione.

“Conosco molto bene la famiglia, è molto partecipe alla vita della comunità, frequentavano la Chiesa. Io e la comunità siamo molto scossi dall’accaduto, siamo vicini alla famiglia”. Queste le parole di don Nicola Andretta, parroco della cittadina. Don Nicola ha raccontato di essersi preoccupato per la salute degli altri componenti della famiglia: “Mi sono sincerato sui famigliari, se non ho capito male non sono in pericolo di vita, dovrebbero rientrare presto, in modo da poterli incontrare”.