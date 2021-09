Scoperto in Garfagnana un camping abusivo dalla guardia di finanza

Un campeggio pubblicizzato sul web e sui social network ma realizzato abusivamente su un’area privata e totalmente sconosciuto al fisco. Lo hanno accertato i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca. La struttura si trova alle prime pendici dell’appennino Tosco Emiliano.

In particolare, gli accertamenti condotti dalle fiamme gialle di Castelnuovo – con l’ausilio degli ispettori della ASL Toscana Nord-Ovest e dei Vigili del Fuoco di Lucca – hanno consentito di accertare che nell’area in questione, in cui avrebbe dovuto persistere una semplice abitazione privata, era stata invece avviata una vera e propria attività ricettiva all’aperto, con la realizzazione di

diversi manufatti ad uso abitativo, in assenza, tuttavia, dei requisiti igienico sanitari e dei titoli abilitativi previsti. Il titolare della struttura è stato segnalato all’Amministrazione Comunale competente per aver gestito e aperto al pubblico un servizio commerciale senza avere le prescritte autorizzazioni ed è stato deferito alla Procura per non aver comunicato i nominativi dei clienti alloggiati. Infine, nell’area è stata rinvenuta e posta sotto sequestro anche una pianta di cannabis e per questo il titolare è stato segnalato per le violazioni penali in materia di stupefacenti.