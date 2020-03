Scoperta la Madonna del Sole: “Proteggici dal contagio”

Lo scoprimento dell’antico dipinto, risalente al tardo Medioevo, ha aperto la santa messa della domenica celebrata a porte chiuse da Monsignor Stefano D’Atri: l’intera funzione è stata trasmessa in diretta su NoiTv e seguita anche in streaming da centinaia di persone.

Alla Madonna del Sole, che viene scoperta solo per l’8 settembre, si è sempre rivolta in aiuto nella storia la comunità di fedeli, anche durante peste del 1630 che inflisse migliaia di morti nel territorio lucchese e versiliese.

L’iniziativa di oggi è stata voluta dalla parrocchia con il sostegno del Comune di Pietrasanta.

La nostra emittente in questi giorni difficili ha voluto da un sostegno ai tanti fedeli che non possono più partecipare alle funzioni. Sabato pomeriggio Noi Tv ha trasmesso in diretta dal Monastero delle sorelle Clarisse di San Quirico la santa messa, celebrata dall’Arcivescovo di Lucca Paolo Giuliett