scontro tra moto e bicicletta elettrica a Viareggio – due feriti

Chiamata delle ore 12 per scontro tra moto e bicicletta elettrica a Viareggio, all’incrocio tra Viale Michelangelo Buonarroti e via Zara.

Il giovane a bordo della moto, del 2005, ha riportato trauma cranico e altre problematiche ed è stato portato da Pegaso 3 in codice giallo a Cisanello.

L’altro giovane in sella alla bicicletta elettrica, del 1997, ha riportato politeama ed è stato portato in codice rosso, ma da dinamica, all’ospedale Versilia.

Intervenuti automedica sud di Viareggio e ambulanze della Misericordia di Viareggio e della Misericordia di Torre del Lago.