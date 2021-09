Scontro tra due vetture a Lucca, nei pressi dello stadio, una finisce nel fosso

Incidente a Lucca, nei pressi dello stadio

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti ieri pomeriggio, intorno alle 18,10, per un incidente stradale avvenuto tra due autovetture in via Marconi, nei pressi dello stadio.

Nello scontro una delle due vetture è finita, ribaltata su un fianco, nel fossato adiacente alle mure urbane. I due conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso per gli accertamenti del caso, entrambi in codice verde.