I vigili del fuoco di Prato, distaccamento di Vaiano sono intervenuti questa mattina dopo le 7:00 sulla strada regionale 325 nel tratto tra La Briglia e La Foresta per uno scontro tra due auto. Gli occupanti sono usciti autonomamente dalle vetture e successivamente sono stati presi in carico dal personale del 118. Per la rimozione di una vettura si è reso necessario l’intervento della autogru proveniente dalla centrale di Prato. Sul posto erano presenti anche carabinieri della stazione di Vaiano e polizia municipale di Vaiano. Pesanti le ripercussioni sulla viabilita