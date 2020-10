Scontro tra auto: quattro feriti

Quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente stradale avvenuto Castelnuovo di Garfagnana intorno alle 16,30.

Per fortuna nessuno è in pericolo di vita. Il fatto è accaduto in località Volcascio sulla fondovalle, a pochi chilometri da Castelnuovo. Tre in totale in mezzi coinvolti. Due persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso di Castelnuovo. Tre in totale i mezzi coinvolti.

Due persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso di Castelnuovo, mentre gli altri due in codice rosso all’ospedale San Luca. Illesi conducente e passeggero della terza vettura. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri.