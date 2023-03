scontro mortale tra un’auto e uno scooter

FIRENZE – scontro mortale tra un’auto e uno scooter: 50enne muore appena arrivato in ospedale

Tragedia a Firenze, IERI in via Ponte alle Mosse all’incrocio con via Veracini.

Un’auto, condotta da una ragazza 19enne ,si è scontrata con uno scooter con a bordo un 50enne che per il colpo è stato scaraventato a terra.

Immediati i soccorsi: il centauro, portato in codice rosso al pronto soccorso è deceduto non appena arrivato in ospedale.