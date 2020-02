Scontro in via del Casalino, 43 enne al S.Luca in codice rosso

Scontro in via del Casalino, 43 enne al S.Luca in codice rosso CAPANNORI – Una donna di 43 anni, D.M. le sue iniziali, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Luca a seguito di un incidente avvenuto in via del Casalino a Capannori. La donna era in sella alla sua bici elettrica quando è stata agganciata in fase di sorpasso da una Fiat Panda condotta da una settantenne 25 Febbraio 2020 – FONTENOITV L’impatto non è stato violentissimo, tanto che la bici è rimasta incastrata davanti all’auto ma la 43 enne ha sbattuto violentemente il capo contro il parabrezza. In un primo momento i sanitari del 118 avevano allertato l’elisoccorso Pegaso, il cui intervento però non si è poi reso necessario. La donna è stata trasportata al San Luca in codice rosso dall’ambulanza della Misericordia Santa Gemma Galgani.