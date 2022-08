SCONTRO FRONTALE TRA UN FUORISTRADA E UN CICOMOTORE [APE] – MORTO IL CONDUCENDE

I Vigili del fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Marradi, sono intervenuti alle ore 19:50 nel comune di Marradi in Via Fornace di Marcianella, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un ciclomotore a tre ruote (ape) che si è ribaltato sulla sede stradale e un fuoristrada che si sono scontrati frontalmente.

Il medico del 118 ha purtroppo constatato il decesso del conducente dell’ape, mentre il conducente dell’altro veicolo è illeso ma in stato di shock.

La viabilità è stata inizialmente interrotta per le operazioni di soccorso ed attualmente istituito un senso unico alternato