scontro frontale tra due vetture – due morti

scontro frontale tra due vetture – due morti

Vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini e di Pescia, sono intervenuti alle ore 23:10 nel comune di Pescia in Via Romana, per un incidente stradale avvenuto tra due autovetture che si sono scontrate frontalmente.

I Vigili del fuoco giunti sul posto provvedevano ad estrarre gli occupanti delle auto per affidarle al personale sanitario del 118, dove tre persone sono state trasportate in ospedale, una è incolume, mentre per due uomini purtroppo il medico ne ha constatato il decesso.

Sul posto Polizia Stradale.