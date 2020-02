Scontro frontale davanti a Incaba

CAMAIORE – Grave incidente stradale questa mattina davanti ad Incaba.

Il 118 ha soccorso tre persone, Sul posto è atterrato anche il Pegaso.

Per uno dei tre feriti è stato necessario l’intervento di pegaso che l’ha trasferito per un trauma toracico e addominale al pronto soccorso di Cisanello. Un altro ferito di 61 anni è stato invece portato all’ospedale Versilia per un trauma al rachide e al torace, insieme ad un 29enne, anche lui con il codice rosso.

