SCONTRO AUTO – MOTO – SULLA BONELLINA – IL CONDUCENTE DELLA MOTO A CAREGGI CON PEGASO

I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti intorno alle ore 8.50 di questa mattina in via Bonellina a Pistoia, per un incidente stradale che ha coinvolto una moto ed una vettura.

Il conducente della moto è stato preso in carico dai sanitari del 118 e successivamente trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale di

Careggi.