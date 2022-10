Scontro auto-moto – deceduta una donna

Scontro auto-moto all’incrocio tra via Aurelia nord e via Ponte nuovo a Pietrasanta. Anche in questo caso hanno avuto la peggio una donna e un uomo, sposati: la moglie (non sappiamo generalità o età) è deceduta, mentre il marito è stato portato ma per dinamica maggiore al PS del Versilia.

Intervenuta ambulanza infermieristica (India), poi andrà anche automedica. Per i rilievi del caso sul posto i Vigili Urbani