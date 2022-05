Scongiurato il blocco cantieri al Mitoraj

La giunta comunale ha approvato, venerdì pomeriggio, una variazione d’urgenza al bilancio, per fronteggiare il caro-materiali e l’aumento dei costi energetici che rischiavano di bloccare l’esecuzione dei lavori al Museo Mitoraj.

Si tratta di 597.952,35 euro, inclusa Iva, fondi liberi (quindi non sottratti ad altri capitoli di spesa) che il Comune aveva “in cassaforte” grazie alla gestione puntuale e virtuosa seguita, negli anni scorsi, dall’amministrazione del sindaco Alberto Stefano Giovannetti.

“L’alternativa, come purtroppo stiamo vedendo succedere altrove – spiega proprio il primo cittadino – era bloccare tutto. Una soluzione che, per altro, non sarebbe stata a costo zero, visto che diversi elementi di cantiere, a partire dai ponteggi, si sarebbero comunque continuati a pagare. Per fortuna i nostri conti sono in salute e possiamo procedere in questo modo, senza andare a gravare sull’ordinaria amministrazione o sacrificare altri progetti per la comunità”.

I prezzi medi dei materiali da costruzione come ferro, nastri in acciaio, legname, fili di rame, bitume e mattoni, certificati in tabelle dettagliate che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile aggiorna ogni sei mesi, sono letteralmente “esplosi”: “In base alle normative vigenti – spiega l’assessore al bilancio e vicesindaco, Stefano Filié – questi aumenti sono, per il 10%, a carico delle imprese e per il restante 90% della stazione appaltante il lavoro, nella fattispecie il Comune. Circa metà di quest’ultima quota potrà essere ristorata attraverso il Fondo di compensazione ministeriale, una procedura che, tuttavia, per essere intrapresa con successo presuppone la copertura dei maggiori costi con risorse proprie”. Gli uffici sono pronti a formulare l’istanza di accesso al Fondo, che verrà inviata non appena saranno note tutte le modalità di presentazione. La delibera, invece, dovrà essere ratificata dal consiglio comunale entro i prossimi 60 giorni.

E a conferma di una programmazione che non conosce alcun tipo di sofferenza e resta vigile sulle necessità quotidiane, nella stessa riunione di giunta è stato approvato ed è subito cantierabile l’intervento di manutenzione e adeguamento dei marciapiedi sulla Provinciale per Vallecchia, valore complessivo 125 mila euro: “Parliamo di una delle strade principali di Pietrasanta – ha sottolineato l’assessore Matteo Marcucci – non solo perché collega il centro con alcune delle nostre splendide frazioni, ma anche perché ospita attività commerciali, abitazioni, il nostro più importante istituto scolastico e aree di sosta. Negli anni scorsi altri tratti dei marciapiedi sono stati già oggetto di rifacimento, ora andiamo a completare l’operazione di messa in sicurezza”.

L’intervento finanziato riguarda, infatti, il tratto lato monte della Provinciale, circa 300 metri tra le vie San Francesco e dell’Accademia e prevede il rinnovamento della condotta fognaria, per risolvere le piccole problematiche di smaltimento delle acque piovane; l’allargamento del marciapiede, per un passaggio sicuro anche a mamme con il passeggino o persone con bisogno di un’accessibilità facilitata; la nuova pavimentazione, in asfalto natura dello stesso colore già adottato nei camminamenti ristrutturati in precedenza, con previsione di scivoli per l’abbattimento delle barriere architettoniche.