sconfitta casalinga per Basketball Club Lucca – Synergy Valdarno

18/17 – 33/27 – 51/53 – 73/77

18/17 – 15/10 – 18/26 – 22/24

Bcl

Lippi 11, Piercecchi , Barsanti , Russo 7, Benini 16, Vona 7, Landucci 1, Simonetti 10, Balducci , Burgalassi 15, Pierini 6, Cattani

All. Tonfoni, Ass Pizzolante, Nalin

Synergy

Mesina , Cherubini 20, Resti 3, Fornara 22, Veselonovic 9, Marchionni 2, Diaw 13, Resti S, Valle 8, Ceccherini, Sgura, Mancini

All. Caimi, Ass Ratta

Primo possesso per Simonetti e primi due punti per Lippi, in un inizio giocato a viso aperto, fatto di continui ribaltamenti e con le due squadre che viaggiano sostanzialmente appaiate fino a 2 secondi dal termine, quando Burgalassi, fa scoccare un tiro da centro campo, per il più uno di fine quarto.

Al rientro è Russo a scaldare la retina per il più 3: il Bcl è decisamente in fase positiva, Vona, Lippi e compagni mettono punti per cercare di scappare, spingendosi fino al 33/24 a tre minuti dal termine. Poi è la Synergy a farsi vedere con Fornaro e Veselinovic che riescono a centrare il canestro lucchese per conquistare il meno sei sulla sirena del riposo lungo.

Ripresa che parte sotto il segno di Cherubini, prima dall’area e poi dai liberi per la nuova parità sul 33/33, che le due squadre mantengono fino a quattro minuti dalla terza sirena, quando, Cherubini dai liberi, riporta la squadra avanti sul più due, poi è ancora la Synergy, che dimostra maggiore incisività del Bcl, a metterla dentro per il più quattro.

A recuperare è Benini con un gioco da tre, ma Fornaro prima, e Valle dopo, castigano il Bcl con due triple, siglando il 44/49.

A dare la carica alla truppa di Tonfoni ci prova Russo, che di nuovo scalda la retina, poi Benini e Burgalassi da sotto, per la nuova parità: il Bcl è in bonus e la Synergy, da prova di saper approfittare della situazione, aggiudicandosi il terzo quarto.

Ultimo quarto colorato di arancio/verde, Fornaro e Marchionne danno spettacolo dalla distanza tenendo la Synergy sul più due, 59/61 a cinque dal termine, di una partita dove ancora è tutto da decidere. Il Bcl sembra aver ritrovato la quadra del cerchio, riuscendo ad avvicinarsi agli ospiti, ma l’inerzia del gioco sta facilitando il lavoro della Synergy che riescono sempre, a restare davanti, mantenendo un buon margine di vantaggio. A tre dal termine, sul tabellone, dopo un bel canestro di Simonetti si legge 66/71, un gap di cinque punti che comincia ad essere pericoloso: il tempo scorre e al Bcl resta poco più di 60 secondi, per recuperare il differenziale, che nel frattempo è salito a sette lunghezze. Burgalassi prova ad intimorire la Synergy con un buon canestro da tre, ma la risposta è oltremodo dolorosa, Valle replica dalla distanza e pareggia il conto, poi ancora qualche lampo per il Bcl che servono solo a mitigare la sconfitta, 73/77 il finale dell’ottava di ritorno.

