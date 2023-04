I funerali domani, alle ore 15.30, nella chiesa di Ripa

SCOMPARSO IL DOTTOR FRANCESCO GASPA IL CORDOGLIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

SERAVEZZA – Il sindaco Lorenzo Alessandrini e l’amministrazione comunale rendono noto che è scomparso ieri il dottor Francesco Gaspa. Da sempre residente a Ripa, la gente di Versilia lo ricorda apprezzatissimo medico sia dell’ospedale Campana di Seravezza che del San Camillo di Vittoria Apuana, ma anche come importante figura della politica versiliese tra gli anni ’80 e gli anni ’90.

Fu per diversi anni segretario politico della DC di Seravezza. Capolista alle elezioni del 1985, fu il primo degli eletti del suo partito con oltre 450 preferenze personali. Da subito capogruppo consiliare, nel 1988 fu nominato assessore nella giunta guidata da Paolo Giannarelli.

Il sindaco Lorenzo Alessandrini lo ricorda oggi con commozione: “È stata una delle figure di maggiore riferimento nella formazione della mia generazione di amministratori, forgiatasi negli anni ’80 in mezzo alle guerre fra i partiti durante la forzosa coabitazione nell’associazione intercomunale Versilia e nella guerra per la salvaguardia degli ospedali. Era di esempio nel tenere rapporti e relazioni pubbliche; il suo modo garbato e cordiale rendevano le sue parole sempre autorevoli e il suo carisma personale indubitabile. I tratti caratteristici della sua vita sono stati una fede cristiana incrollabile e una discrezione e una modestia esemplari. Siamo tutti vicini a Elena Casigliani in questo momento delicatissimo. Sappiamo tutti di perdere con Francesco Gaspa una persona importante, ma la gratitudine della comunità di Seravezza, assieme al fiore del nostro ricordo, lo accompagnerà per sempre”.

Un tenero ricordo del dottor Gaspa è quello della consigliera e capogruppo di Insieme Elena Luisi: “Sento per lui tanto affetto, ne ho un ricordo bellissimo, ricco di particolari. Ad esempio, fin da piccola, ogni volta che mi trovava per strada, mi ricordava con precisione il giorno in cui ero nata all’ospedale di Seravezza, dove lui era un giovane tirocinante e dove lavorava anche mia madre. Non c’è dubbio che per Seravezza sia stato una figura di riferimento”.

Anche dal Presidente del Pio Istituto Campana Daniele Spina arrivano considerazioni e ricordi carichi di affetto e stima: “Con Francesco collaboravamo sia al San Camillo che presso il Pio Istituto Campana, e ricordo tante battaglie fatte assieme nel partito della DC, soprattutto contro la chiusura degli ospedali versiliesi. La memoria va con grande simpatia anche al periodo in cui lo ebbi come tutor quando, da giovane laureando in medicina, facevo il tirocinio all’ospedale di Seravezza dove lui lavorava”.

L’Amministrazione di Seravezza si stringe intorno alla famiglia, e invita a partecipare alle esequie, che si svolgeranno a Ripa domani pomeriggio alle 15.30.