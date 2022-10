Scomparsa postina di Rieti: indagato un nipote, ascoltato il prete che sa molte cose

Al centro sembra esserci quella visita medica spostata di ore, per cui la postina sarebbe rientrata in anticipo a casa. Dove possa aver trovato delle “sorprese”. Intanto un nipote è stato iscritto nel registro degli indagati. E voci di paese parlano di soldi nascosti sotto una mattonella. Ed anche un sacerdote sembra avere le idee chiare sulla pista da seguire e lancia appelli affinché chi sa qualcosa parli. Come dire: che anche lui sembra sapere qualcosa. Il giallo dell’ex postina di Contigliano, in provincia di Rieti, Silvia Cipriani, scomparsa tre mesi fa, qualcuno ha scritto, sembra sempre più una puntata della serie televisiva “Don Matteo” sceneggiata ad arte per le trasmissioni televisive che ormai moltiplicate, si occupano di cronaca nera, come qualche anno fa di cucina e prima di calcio.

L’accelerazione alle indagini della squadra mobile è arrivata naturalmente alla fine di Settembre scorso, quando dopo 70 giorni di vane ricerche, in un bosco a Montenero in Sabina, un cercatore di funghi ha notato una Fiat Palio abbandonata. Era l’auto dell’anziana scomparsa. E nelle vicinanze sono stati trovati macabri resti: delle ossa, che gli inquirenti, in attesa del Dna, sono convinti essere quello che resta del corpo della 77enne e poche vesti.

Un incidente o, molto più facilmente, un omicidio, con molta probabilità compiuto altrove e finito con l’occultamento del cadavere. La Mobile e i magistrati di Rieti optano naturalmente per la seconda ipotesi. Le indagini si sono concentrate sin dall’inizio sulle persone più vicine a Silvia Cipriani e ora è arrivata la svolta, con l’iscrizione del nipote dell’ex postina, Valerio, sul registro degli indagati, con l’accusa di omicidio volontario. Ma, stranamente, ma forse non troppo, se ci saranno degli sviluppi per ora solo ventilati, non per occultamento di cadavere.

Il sostituto procuratore Lorenzo Francia ha disposto una consulenza medico-legale sulle ossa trovate nel bosco, affidando l’incarico al medico legale Luigi Cipolloni e a un anatomopatologo, che entro 90 giorni dovranno stabilire se quei resti sono resti umani e se appartengono a Silvia Cipriani. Anche se ci sono pochi dubbi.

A quel punto è stata inviata una comunicazione al nipote Valerio, da cui risulta sia parte lesa che indagato e che ha così scoperto di essere accusato di omicidio volontario. Così l’indagato ha nominato due difensori, gli avvocati Luca Conti e Domenico Orsini, e un proprio consulente medico legale, il dottor Enrico Tittoni. Parte lesa infine anche una sorella della vittima, che vive però in una casa di cura in Perù.

“Quale che sia la causa della scomparsa della signora Cipriani, Valerio Cipriani non c’entra niente”, ha dichiarato nel corso della puntata di Quarto Grado l’avvocato reatino Luca Conti. “Al momento il mio cliente – ha aggiunto – risulta come persona offesa oltre che come persona sottoposta a indagine. Lui è molto tranquillo e spera che innanzitutto si scopra se i resti ritrovati siano o meno quelli di sua zia”.

Intanto c’è un sacerdote, don Valerio Shango, che sembra avere le idee piuttosto chiare su come sono andate le cose. Il parroco conosceva bene l’ex postina, avrebbe notato degli strani atteggiamenti da parte di alcuni parrocchiani e forse raccolto anche qualche indiscrezione.

A “La Vita in Diretta”, il programma di Rai1 condotto da Alberto Matano, ha detto: “Ultimamente alcuni dicono che era spaventata e impaurita. Non so perché”. Il sacerdote, che è anche direttore dell’Ufficio diocesano problemi sociali e lavoro, ha poi lanciato un appello: “Dopo questi 30 anni di permanenza in questo territorio, so che la gente ha paura, c’è omertà, e ci sono ricatti. Qualcuno ha visto, ha sentito, questa donna è stata ammazzata, dobbiamo liberare le coscienze, invito i compaesani, gli amici e i parrocchiani a parlare, c’è gente che ha sempre visto Silvia, la gente sa, che la gente parli”.

Per poi concludere, come fosse un criminologo dei tantissimi che ormai affollano dopo i virologi le tv: “All’incidente non ci ho mai creduto, questo è un grande depistaggio. Questa donna è stata ammazzata da qualche parte dentro al nostro territorio, ci deve essere un basista che conosce questa cosa, qualcuno che ha orchestrato tutto, ma non una persona, devono essere almeno due”, specificando che a suo avviso il movente del delitto è economico. Tanto informato che gli inquirenti hanno convocato don Shango in Procura per fargli una serie di domande.