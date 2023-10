SCOMPARSA M° HERBERT HANDT: PER IL PRESIDENTE MENESINI SEGNA UN VUOTO NELL’AMBIENTE MUSICALE LUCCHESE

SCOMPARSA M° HERBERT HANDT: PER IL PRESIDENTE MENESINI SEGNA UN VUOTO NELL’AMBIENTE MUSICALE LUCCHESE

“La scomparsa del M° Herbert Handt, americano di nascita e lucchese di adozione, segna una grave perdita e un gran vuoto: per la città di Lucca, per l’intera comunità provinciale e per tutto il mondo musicale. Un mondo musicale che lo ha visto sempre protagonista e proprio a lui, nel lontano 1964, si deve la nascita dell’Associazione Musicale Lucchese che ha guidato dome direttore artistico per tanti anni, fino al 2006, contribuendo a farla affermare come una delle realtà culturali più importanti della Toscana”.

Sono le parole di Luca Menesini, presidente della Provincia di Lucca, che esprime il suo cordoglio per la morte dell’illustre musicista che, tra l’altro, in giovane età ha anche collaborato con Arturo Toscanini.

“Al M° Handt – aggiunge Menesini – non possiamo che essere infinitamente grati per la caparbietà, la serietà e la lungimiranza dimostrate nel diffondere la musica classica nel nostro territorio fondando festival, ricordo quello internazionale di Marlia a fine anni ‘70, ed altre numerose iniziative come i concerti nelle Ville e l’Accademia di canto. E soprattutto promuovendo e valorizzando il più grande compositore lucchese di tutti i tempi: Giacomo Puccini, senza dimenticare gli altri figli illustri della musica lucchese come Geminiani, Boccherini e Catalani”.

