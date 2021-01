Scivola dalla vetta del Corchia e viene salvato dalla rete di protezione di una cava – con pegaso a cisanello

Stazzema – Scivola dalla vetta del Corchia e viene salvato dalla rete di protezione di una cava, escursionista viene salvato dal Sast e trasportato a Cisanello con il Pegaso1, un altro intervento sul Monte Matanna

Ha rischiato di cadere nel vuoto da un’altezza di 60/100 metri mentre stava scendendo dalla vetta del Monte Corchia dopo aver raggiunto la cima insieme ad un gruppo di escursionisti attraverso il canale Pirosetto, ma è stato salvato da una rete di protezione della cava Tavolini. L’uomo, nella caduta, ha riportato la frattura esposta della tibia.

L’intervento dell’elisoccorso è stato fondamentale in quanto la rete metallica non avrebbe retto a lungo il peso dell’uomo. Il ferito è stato infatti raggiunto dal tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico toscano che l’ha messo in sicurezza e caricato a bordo dell’elicottero per il trasferimento all’ospedale di Cisanello.