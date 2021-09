Sciroppo sedativo e mucolitico per il trattamento della tosse ritirato volontariamente per una difformità delle specifiche di accettazione

La Società Angelini Pharma, informa di aver attivato un richiamo volontario di 17 lotti di uno sciroppo sedativo e mucolitico. Nello specifico si tratta dei lotti n. 001 codice 416040 con scadenza 06/2022, n. 002 codice 416040 con scadenza 06/2022, n. 003 codice 416040 con scadenza 06/2022, n. 004 codice 416040 con scadenza 07/2022, n. 005 codice 416040 con scadenza 09/2022, n. 006 codice 416040 con scadenza 07/2023 e n. 007 codice 416040 con scadenza 07/2023, della specialità medicinale TACHINOTTE*SCIR FL 120ML – AIC 033530039 e lotti n. 001 codice 416041 con scadenza 06/2022, n. 002 codice 416041 con scadenza 06/2022, n. 003 codice 416041 con scadenza 06/2022, n. 004 codice 416041 con scadenza 06/2022, n. 005 codice 416041 con scadenza 06/2022, n. 006 codice 416041 con scadenza 06/2022, n. 007 codice 416041 con scadenza 07/2022, n. 008 codice 416041 con scadenza 07/2022, n. 009 codice 416041 con scadenza 09/2022 e n. 010 codice 416041 con scadenza 07/2023 della specialità medicinale TACHINOTTE sciroppo banco 12 pz – AIC 033530039. Questo farmaco della Angelini Pharma S.p.a. – Viale Amelia 70, Roma – è indicato nel trattamento dei sintomi del raffreddore e dell’influenza accompagnati da tosse. Specifico per facilitare il riposo notturno. Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito della rilevazione di una difformità delle specifiche di accettazione. La Società Angelini Pharma ha incaricato l’Assinde per il ritiro delle confezioni non conformi.