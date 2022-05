Sciopero della scuola: adesione alta, diversi istituti chiusi

Sciopero nazionale della scuola proclamato da FLC-CGIL, CISL scuola, UIL scuola, Gilda e Snals. Altissima l’adesione in provincia di Lucca. Stando ai dati della Cgil, risultano diversi istituto scolastici addirittura chiusi. In molte scuole si sono svolti presidi di docenti e personale Ata per spiegare i motivi della protesta.

Oggetto della contestazione “metodo e contenuti del D.L. 36 del Governo Draghi e del Ministero dell’Istruzione” e in particolare i tagli all’organico e alle risorse destinate alla scuola.

Sit in da Lucca alla Garfagnana alla Versilia. A Massarosa hanno manifestato di fronte al municipio per poi spostarsi nel parco di Nassirya accanto alle scuole medie. Molto partecipato il presidio al Comprensivo di Torre del Lago. Diverse decine di insegnanti hanno manifestato fuori dal plesso, chiuso. Il personale scolastico chiede finanziamenti adeguati per la scuola “a fronte dei tagli previsti alla spesa per il mondo dell’istruzione che passa dal 4% al 3,5%” e l’aumento dell’organico eliminando le cosiddetti classi pollaio. “Il taglio di 9.600 docenti previsto dal D.L. 36 del Governo Draghi è inaccettabile”.

Una delegazione di docenti e bidelli lucchesi ha raggiunto invece in pullman la manifestazione dei sindacati a Roma.

fonte noitv