Sciolto nell’acido per errore: la famiglia rifiuta risarcimento

I genitori dell’operaio, che 23 anni fa fu ucciso per un tragico scambio di persona, vogliono solo che giustizia venga fatta e rifiutano l’offerta degli imputati.

Hanno infatti detto “no” al risarcimento economico, quello che vogliono è solo giustizia. I genitori di Giulio Ciaccio, vittima innocente della criminalità organizzata, hanno deciso di non accettare il denaro offerto dai due presunti killer del figlio per non andare a processo ed evitare così una eventuale condanna all’ergastolo. L’omicidio dell’operaio che 23 anni a Napoli fu ucciso per un tragico scambio di persona, risale al 30 Luglio del 2000. Quel giorno Giulio uscì di casa senza più farvi ritorno. Poi la svolta nell’inchiesta grazie ai pentiti. Riavvolgiamo il nastro.

Per un fatale scambio di persona, quattro persone vestite da poliziotti prelevano con l’inganno Giulio Ciaccio per ucciderlo, ma il loro obiettivo era un certo “Salvatore”. “Non mi chiamo Salvatore, sono un operaio, i miei genitori lavorano, siamo persone oneste…”, avrebbe detto Giulio ai killer prima di morire. Dopo avergli sparato un colpo in testa i sicari sciolgono il corpo della vittima nell’acido e polverizzano i suoi denti a martellate.

Alla vigilia dell’udienza preliminare, Salvatore Cammarota e Carlo Nappi, i due presunti killer, hanno fatto pervenire l’offerta, o meglio “il massimo sforzo economico” al quale possono fare ricorso per mettere fine al processo. Nappi ha offerto 30 mila euro, Cammarota 30mila euro e due immobili (un appartamento e un box per auto) del valore stimato in 120 mila euro.