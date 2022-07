Scienza servizievole in cammino – Doppio appuntamento nella tappa a Villa Bertelli

Scienza servizievole in cammino – Doppio appuntamento nella tappa a Villa Bertelli

Domenica 10 luglio Giardino dei lecci

ore 18.00: La passione di apprendere: verso la scuola possibile

ore 21.30: La fisica della coscienza: cosmo, cervello, mente, mistero

Doppio appuntamento con il progetto Scienza servizievole in cammino, domenica 10 luglio, dalle 18.00 in poi, nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, nell’ambito della rassegna L’altra Villa. La tappa nella nostra città della marcia, ispirata all’idea della professoressa Daniela Lucangeli, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità al tema dell’educazione consapevole, nonché di richiamare l’attenzione su grandi tematiche come quelle del neuro-sviluppo, della tutela dell’ambiente e di una scienza veramente al servizio dell’uomo, presenta due incontri, che si articoleranno uno di seguito all’altro fino a sera.

Il primo: La passione di apprendere: verso la scuola possibile, inizierà alle 18.00. Ricerca e scuola dialogano insieme sul desiderio di apprendimento con la prof.ssa Daniela Lucangeli e la dirigente dell’istituto comprensivo Forte dei Marmi Silvia Barbara Gori. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria a questo

link: https://Lapassionediapprendere.eventbrite.it

Il secondo appuntamento: La fisica della coscienza: cosmo, cervello, mente, mistero è in programma alle 21.30 e sarà un dialogo tra scienza e coscienza con la prof.ssa Daniela Lucangeli, il prof. Ernesto Burgio e il prof. Marco Pettini.

Evento a pagamento € 15,00, prenotazione obbligatoria a questo link: https://Lafisicadellacoscienza.eventbrite.it

Il progetto di Scienza servizievole in cammino è filantropico e il ricavato degli eventi permetterà alla charity Heart4Children APS e a Mind4Children, Spin Off dell’Università degli Studi di Padova, di attivare progetti a favore di bambini, ragazzi e famiglie, di ricerca-azione e potenziamento dei servizi di aiuto nei territori, sui temi delle vulnerabilità, delle potenzialità educative e delle nuove prassi per i docenti e i genitori. Il cammino, partito il 13 giugno dal Passo del San Bernardo, vede coinvolte varie città, fra le quali Torino, Aosta, Vercelli, Pavia, Pontremoli, Forte dei Marmi, Lucca, Capannori, Viterbo, Roma, Terracina, Lucera, Monte Sant’Angelo, Bari e Turi. Dopo aver percorso l’Italia da nord a sud attraverso Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Puglia, il cammino si concluderà in Basilicata con una grande festa, che si terrà a Matera il 14 settembre.