Sci Alpinismo: al via il corso del CAI Lucca

Sci Alpinismo: al via il corso del CAI Lucca



Giovedì 9 gennaio nella sede del Club Alpino in via dei Bichi la presentazione e la chiusura delle iscrizioni

Lucca, 8 gennaio 2020 – Sci Alpinismo: al via il corso di base SA1 organizzato dalla scuola di alpinismo, sci alpinismo e arrampicata libera del C.A.I. (Club Alpino Italiano) Lucca, insieme alle sezioni di Pistoia, Pontedera, Siena e Arezzo. La presentazione si tiene giovedì 9 gennaio 2020 alle 21 nella sede del Club Alpino in via dei Bichi 18, a Lucca.

Il corso SA1 è di livello base, rivolto a tutti coloro che per la prima volta affrontano la montagna invernale per praticare l’attività sci alpinistica, e si svolgerà da gennaio ad aprile. I partecipanti non hanno in genere esperienza di montagna né estiva né invernale, provengono dallo sci da pista e sono dotati di sufficienti abilità sciatorie. Il corso prevede l’insegnamento, attraverso lezioni sia teoriche che pratiche, ed uscite sul terreno, delle nozioni fondamentali per poter svolgere con ragionevole sicurezza l’attività sci alpinistica su itinerari non impegnativi. Particolare attenzione sarà dedicata alle tematiche relative alla montagna invernale e alla prevenzione del pericolo valanghe : cartografia e orientamento, neve e valanghe , lettura dei bollettini meteo dei bollettini valanghe e autosoccorso con ARTVA.

Sono previste agevolazioni per i giovani sotto i 26 anni.

Informazioni e iscrizioni: Antonio Benedetto (direttore): 339 280 9785, antoniobenedetto@hotmail.com; Giacomo Goli (vicedirettore): 329 065 6674, goligiac@gmail.com; Franco Dami (segretario): 329 624 3398, fradami@inwind.it; www.cailucca.it

—