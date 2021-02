Schianto sulla A14, tra Pesaro e Cattolica, muoiono 3 volontari e un cucciolo. Portati in salvo gli altri animali destinati all’adozione.

Un terribile schianto, avvenuto stamattina alle 5.30, è costato la vita a 3 volontari di un’associazione animalista, residenti nel milanese. Un camion stava trasportando, lungo la A 14, animali da adottare, il camion procedeva verso Bologna, e l’incidente è avvenuto tra Pesaro e Cattolica.

Un risveglio davvero triste per il mondo degli animalisti, Il veicolo trasportava animali pronti per l’adozione. Il terribile schianto è costato la vita a una staffettista, Elisabetta Barbieri, all’autista del camion e ad un’altra persona, rimasta gravemente ferita e deceduta poco dopo. Non ce l’ha fatta nemmeno un cucciolo di pastore tedesco, atteso dalla sua nuova famiglia”. Tutti e tre sono volontari di un’associazione animalista residenti nel Milanese. Stavano trasportando al nord Italia cuccioli da adottare. Sono stati i volontari e le Guardie Zoofile a prendere in consegna gli animali, facendo riprendere loro il viaggio, grazie alla solidarietà di un altro camionista.