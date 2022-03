BORGO A MOZZANO – Un uomo di 66 anni di Barga ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla via Lodovica a Borgo a Mozzano. Lo scontro ha coinvolto una Mercedes su cui viaggiava la vittima, un Suv Maserati il cui conducente è rimasto miracolosamente illeso e una Renault che nell’incidente ha perso una ruota dall’asse posteriore.

Ancora tutta da capire la dinamica che ha portato la Mercedes a urtare prima la Renault che procedeva in direzione Garfagnana per poi finire la sua corsa contro la Maserati e il muro di contenimento della carreggiata. Non è escluso che l’uomo sia stato colto da un malore. Sul posto sono subito intervenute una ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano l’auto medica e i vigili del fuoco. Poco dopo è stato fatto intervenire l’elisoccorso anche Pegaso del 118 ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. La circolazione sulla SR445 Lodovica è stata interrotta con pattuglie dei carabinieri e dei vigili urbani che hanno deviato il traffico sulla Strada Statale 12 del Brennero all’altezza di Calavorno e dell’abitato di Borgo a Mozzano.

fonte noitv