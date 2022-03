Scatta venerdì il rally del Ciocco 2022: Basso e i…suoi fratelli

MOTORI – Campioni sempre competitivi, in cerca di conferme o riscatto, cambi di “casacca” e di vetture, tanti giovani con concrete ambizioni, un bel gruppo di piloti con mire da podio. Si presenta così, effervescente ed incerto come mai nel recente passato, il 45esimo rally Il Ciocco e Valle del Serchio che scatterà venerdì.

La corsa come accade da molti anni inaugura il campionato italiano rally ribattezzato C.I.A.R. Sulla scacchiera della massima serie rallistica tricolore mosse significative con alcuni giovani piloti che vogliono provare ad inserirsi seriamente nella lotta al vertice. Il risultato è un nutrito lotto di pretendenti alla vittoria già dal Ciocco. Parafrasando il titolo di un celebre film del 1960 potremmo dire “Basso e i suoi fratelli” che arriviamo a contarne sette compreso il campione in carica. Il pilota vicentino che sarà affiancato dal fido Granai è passato alla Hyundai ufficiale ereditando il team che nel 2021 fu di Andrea Crugnola.

Il varesino campione due anni è tornato invece all’antico amore, ovvero alla Citroen C3 e avrà alle note Pietro Ometto. Loro sono i due grandi favoriti ma gli altri non scherzano. Il ruolo del terzo incomodo, ma potrebbe anche non bastargli, dovrebbe recitarlo il bresciano Stefano Albertini, con Danilo Fappani, entrato nei ranghi PA Racing e con la Skoda Fabia Evo Rally2 si propone di esserci per tutta la stagione, con il supporto di ACI Team Italia.

Lo scorso anno arrivò alle spalle del fuoriclasse belga Neuville. Ma ci sono almeno altri quattro assi da calare al tavolo verde del campionato: il ligure Fabio Andolfi, uno già in orbita mondiale, l’altro varesino Damiano De Tommaso, il fiorentino Tommaso Ciuffi e il “nostro” Rudy Michelini. Il Ciocco 2022 è “allungato” a 120 km, suddivisi in 12 PS e due tappe. Le prime tre prove speciali in programma nel pomeriggio di venerdì 4 marzo: si partirà alle 14.15 dal Ciocco Pattinaggio mentre l’arrivo è fissato alle 19.15 al Ciocco Parking 2. I piloti dovranno affrontare: Sassorosso (assegnerà i punti della Power Stage ai primi tre classificati), Puglianella (torna dal lontano 2005) e Careggine. La seconda tappa scatterà invece sabato 5 marzo alle 8.30, con arrivo alle 17, sempre all’interno della tenuta, dopo essersi sciroppati altre nove prove speciali, tre da ripetere due volte: Massa-Sassorosso, Careggine, Renaio ed una, Il Ciocco, da replicare tre volte.

fontenoitv