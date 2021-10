Scatta “Pietrasanta d’Inverno”. Al via la seconda edizione del photo social contest promosso dal gruppo GoVersilia in collaborazione con il Comune di Pietrasanta per promuovere la città oltre l’estate attraverso gli scatti spontanei di cittadini, turisti e visitatori. Forti del successo dello scorso anno del “Mare d’Inverno”, la nuova edizione del concorso allarga i suoi orizzonti per puntare la macchina fotografica o la cam del cellulare sulla vita ordinaria della Piccola Atene capace, anche nei mesi che caratterizzano l’autunno e l’inverno, l’incredibile vivacità e bellezza con i suoi tanti eventi, le iniziative, il suo straordinario patrimonio culturale, artistico, naturalistico, gli angoli meno conosciuti e la ristorazione tipica senza dimenticare il mare, presenza senza tempo e senza sosta che bagna le coste della capitale internazionale della scultura contemporanea e della lavorazione artistica del marmo, del bronzo e del mosaico. Pietrasanta è una città da vivere 365 giorni l’anno.

Il photo contest è legato al progetto #Pietrasanta365 promosso dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti per destagionalizzare l’immagine della città e si avvarrà, come la scorsa edizione, dei canali del gruppo GoVersilia con la pubblicazione delle foto selezionate ogni domenica sia sull’account Instagram ufficiale del Comune di Pietrasanta “Pietrasanta Eventi” sia sulla pagina Facebook “Comune di Pietrasanta”.

I fotografi potranno postare e condividere nel Gruppo GoVersilia le immagini scattate durante la stagione autunno-inverno a partire dal 10 di Ottobre 2021 fino al 20 marzo 2022. Le immagini dovranno rappresentare secondo l’autore dello scatto il suo modo di vedere e vivere il mare ed il territorio circostante in autunno ed in inverno. Mentre l’entroterra si arricchisce di nuovi colori e sapori, il mare durante la stagione invernale acquista un fascino unico. Le onde si infrangono sul bagnasciuga, il verso dei gabbiani ci accompagna ed un senso di pace ci avvolge in lunghe camminate in solitaria. Ci si ferma a leggere un libro e si ascolta il fruscio del vento che accarezza le onde rasserenando i nostri animi. Ci si immerge in magnifici ed intensi tramonti che tolgono il respiro e che solo questa stagione ci regala. Bambini e amici che giocano. Un mare appassionante che con le sue onde attira gli sportivi ed i surfisti. Un mare che fa da cornice ai ricordi, alle storie e ai viaggi dei partecipanti al concorso. Un mare che ci fa degustare prodotti tipici non disponibili in estate. Un mare per tutti. Questo e molto altro per una mare da vivere 365 giorni l’anno in una visione della destagionalizzazione della comunicazione e dell’immagine di Pietrasanta e della Versilia.

Non a caso il gruppo ha in essere un concorso fotografico e letterario intitolato “Per mare e per terram” che estende la possibilità di partecipazione a tutto il territorio della Versilia e a chi lo vive anche da lontano, tutte le informazioni sono disponibili sul gruppo.

Come nella precedente edizione ogni settimana saranno selezionate le migliori immagini che andranno ad arricchire la galleria dei social del Comune di Pietrasanta. Le foto dovranno essere accompagnate dagli hashtag #Pietrasantadinverno #GoVersilia #Pietrasanta365 #PietrasantaEventi. Sul gruppo Facebook GoVersilia è presente il regolamento con le modalità di partecipazione.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts