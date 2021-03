Casi di Covid in forte aumento nei comuni limitrofi alla provincia di Pistoia: per cercare di bloccare il diffondersi dei contagi da mercoledì 24 e fino a domenica 28 marzo entrano in zona rossa i territori di Altopascio, Bagni di Lucca e Villa Basilica

Per cinque giorni quindi, in questi tre comuni, saranno chiuse le scuole e le attività commerciali, eccetto gli alimentari e quelle di prima necessità.

Vietati anche gli spostamenti se non per motivi di lavoro, di salute o comunque di grave urgenza.

Ad Altopascio in tre giorni i nuovi contagi sono stati 35, con un tasso settimanale di contagio ogni 100mila abitanti schizzato sopra quota 400 casi, quando il limite per la zona arancione è di 250. “Una crescita repentina – ha spiegato la sindaco D’Ambrosio – ed è per questo motivo che ho deciso di intervenire subito”. Secondo la sindaco però le misure a livello comunale servono a poco, sarebbero più efficaci provvedimenti di livello provinciale o regionale.

A Bagni di Lucca il lockdown è motivato dall’escalation dei nuovi casi, una trentina negli ultimi giorni, con un focolaio alla scuola d’infanzia di Ponte a Serraglio. Adesso i contagi complessivi sono 55, su una popolazione di poco più di 6mila persone.

A Villa Basilica i numeri sono più contenuti ma rapportati ad una popolazione ancora minore, 1.600 abitanti circa: in totale i nuovi contagiati sono 21 dall’inizio del mese.

La decisione di istituire la zona rossa nei tre comuni è stata presa in accordo con la Regione.

fontenoitv