“Scatta la Marina”, venerdì le premiazioni

Saranno premiati domani (venerdì 12 maggio) alle 11,30, nell’atrio del palazzo comunale, vincitori e finalisti di “Scatta la Marina”, il contest fotografico che il gruppo Facebook GoVersilia, in collaborazione con l’amministrazione comunale e il Consorzio di promozione turistica della Versilia, ha organizzato in occasione di “Marina in Fiore”, dedicandolo all’intera fascia costiera di Pietrasanta.

“Le foto – spiegano i promotori – state scattate su tutta la Marina: si è dato particolare rilievo alla fiera di fine aprile ma senza precludere ai partecipanti altri scatti suggeriti dalla loro creatività. Questo per valorizzare, grazie all’impegno dei nostri fotoamatori, la località di Tonfano come centro della Marina e sede dell’evento-fiera ma senza escludere tutte le altre frazioni che compongono il lungomare di Pietrasanta”.

Dal 22 aprile alla mezzanotte di domenica 7 maggio, nella “cassetta postale” virtuale di Go Versilia sono arrivate immagini che ritraevano la bellezza del litorale e le fioriture primaverili, scene dal Country & Garden Show, il Pietrasanta Beach Throwdown con il crossfit, l’esibizione delle Filarmoniche di Capezzano Monte e Levigliani e gli spettacolari zampilli di “Luci e suoni sull’acqua”, fino alle prelibatezze offerte dallo Street Food che ha accompagnato l’edizione 2023 di “Marina in Fiore”.

Questi i nomi dei premiati per il concorso “Scatta la Marina”: primo classificato Lapo Caciagli, piazza d’onore per Giorgio Croco Paolucci, al terzo posto Angelo Lunardi; menzioni speciali per Doria Luisi e Marta Luisi; riconoscimento anche per i finalisti Simone Moscardi, Mario Fornari, Daniela Lupoli, Michela Raffaelli, Saverio Murdock Stiatti, Michela Giannecchini, Marcos Calamari, Lucia Zemmi, Giuseppina Rita e Debora Gennari.

Nell’occasione sarà consegnato un omaggio anche a Eleonora Lazzerini, studentessa del liceo artistico Stagio Stagi che, fra 5000 coetanei partecipanti dalle scuole di tutta Italia, si è classificata al quinto posto dell’AluComics, concorso nato per stimolare fra i più giovani la conoscenza delle buone pratiche ambientali e che richiedeva la realizzazione di elaborati o storie a fumetti focalizzate sui grandi temi della sostenibilità e sulle più semplici azioni quotidiane da seguire per un corretto smaltimento dei rifiuti.