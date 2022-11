Scarcerata la 16enne che ha ucciso la nonna.

Il legale, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla scarcerazione così veloce, ha dichiarato: “La mia assistita non è incinta ed ha chiarito ogni aspetto, poiché si tratta di una ragazza che non ha compiuto ancora 17 anni, il giudice si è riservato e vorrei attendere l’esito del provvedimento. Le dichiarazioni che lei ha reso sono soddisfacenti rispetto alla ricostruzione e laddove ci fosse una rispondenza tra la ricostruzione fatta e le indagini scientifiche, avremo la coincidenza di una verità storica con una verità processuale. Più di questo non posso dire”.

Questo per ora l’esito dell’omicidio di Capaccio, che ha sollevato un immenso stupore, anche se la cronaca italiana ogni giorno supera se stessa, perché a memoria di cronista, non si ricordava l’uccisione da parte di una nipote così giovane e per di più studentessa.

È durato oltre due ore l’interrogatorio di garanzia della ragazza di 16 anni accusata dell’omicidio della nonna, Ermenegilda Candreva, avvenuto nella serata di lunedì scorso a Capaccio Paestum.

La ragazza, dopo l’interrogatorio, è stata rimessa in libertà (era stata rinchiusa nel carcere minorile di Nisida) per essere trasferita in una comunità. Sollecitato dai giornalisti presenti dinanzi la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, il legale ha “smentito categoricamente” la notizia, diffusa ieri anche tramite il programma “La Vita in Diretta” di Rai1, che la sua assistita aspetti un bambino.

D.V.