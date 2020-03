SCAMPI E VERDURE

SCAMPI E VERDURE



Fate un brodetto con sedano, cipolla, vino bianco, acqua, prezzemolo, pepe in grani.



Lavate e preparate le verdure di stagione come ad esempio ravanelli, finocchio, carote, zucchine, misticanza ecc. ecc. e tutte affettate nella maniera che più vi piace.

Bollite gli scampi nel brodo che avete preparato per un massimo di 5 minuti, quindi li adagerete in un vassoio.



Mettete le verdure intorno agli scampi e se volete potete aggiungere fragole e kiwi senza la buccia.



Condite con un’emulsione di olio extravergine sale e pepe e succo di limone

FONTE EZIO LUCCHESI