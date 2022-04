Scambio culturale per gli studenti dell’ISI Marconi di Seravezza

Gli studenti del corso MARMO, nell’ambito delle attività di PCTO, si sono recati a Verona dall’11 al 14 aprile e in quell’occasione oltre che a collaborare con la scuola hanno potuto ammirare aziende del settore di importanza internazionale

Infatti, per gli studenti del corso Made in Italy – settore lapideo, è importante rafforzare i rapporti di conoscenza e collaborazione con diverse realtà formative e aziendali nazionali e internazionali che operano nel settore lapideo.

Lo scambio culturale obiettivo del progetto VERSERA – Verona- Seravezza rientra nel contesto delle diverse iniziative che vengono organizzate, oltre che per consolidare i rapporti con le aziende del nostro territorio, anche per avviare nuove collaborazioni con altre importanti realtà nazionali e non solo, con il duplice obiettivo di far conoscere le peculiarità ed il know-how lapideo del nostro territorio e di creare opportunità per accrescere l’offerta formativa della nostra scuola.

Per questo i professori Giovanna Bacci e Federico Sebastiani hanno organizzato questo progetto culturale con la Scuola del Marmo dell’Istituto Salesiano San Zeno di Sant’Ambrogio in Valpolicella grazie al quale, con il pretesto di lavorare assieme alle idee da presentare al concorso Marmissima 2022, gli studenti veronesi trasferiranno agli studenti versiliesi le loro competenze di tipo industriale (progettazione 3D, CAD-CAM e realizzazioni alle macchine CNC).

L’occasione è stata utilissima per conoscere alcune importanti realtà aziendali del Distretto Lapideo Veronese (Antolini, Citco e Guido Peroni) ed anche per conoscere i professori ed i laboratori dei corsi di Meccanica, Elettrotecnica, Elettronica dell’Istituto Salesiano San Zeno, con i quali verranno sviluppate ulteriori future collaborazioni didattiche.

L’Assessore alla Cultura, Vanessa Bertonelli – “Come Amministrazione abbiamo deciso di finanziare il viaggio di Istruzione a Verona certi che confrontarsi con una scuola diversa dalla propria, ma con lo stesso indirizzo di studio, rappresenti per loro un alto valore formativo e la possibilità di conoscere anche tecniche di lavorazione diverse da quelle che utilizzano loro a scuola”.

Un ringraziamento speciale al Dirigente Scolastico Lorenzo Isoppo che, da sempre, supporta questo tipo di attività didattiche e formative e, soprattutto, comune di Seravezza ed alla Camera di Commercio di Lucca che hanno reso possibile questa importante esperienza di PCTO.