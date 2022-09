Facendo in questo modo le scaloppine di pollo ai funghi rimangono asciutte, ma tanto gustose e morbidissime, se invece le vogliamo cremose, basterà aggiungere una volta rosolato il pollo un po’ di liquido. Possiamo usare del vino bianco, che sta benissimo con il pollo e i funghi, da far asciugare bene, ma possiamo anche aggiungere brodo o semplice acqua, o ancora del latte come in foto. Con la farina usata per infarinare il pollo si creerà in cottura una deliziosa cremina di accompagnamento alle scaloppine di pollo, ma se le vogliamo ancora più cremose possiamo aggiungere della farina setacciata in modo da non far formare grumi.