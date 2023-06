Scalata all’Alpe fa 21 e prepara assalto al record di Gaiardo

ATLETICA – Sale l’attesa in Garfagnana per la 21esima edizione della Scalata all’Alpe di San Pellegrino in programma domenica prossima 11 giugno, storica gara podistica patrocinata dall‘Amministrazione comunale di Castiglione Garfagnana, dai Lyons Club Garfagnana, dalle Fondazioni CRL e BML Lucca e curata sotto l’aspetto tecnico dal G.P. Parco Alpi Apuane – Team Ecoverde.

La gara prenderà il via domenica mattina alle ore 9 dall’accogliente borgo di Castiglione e dopo aver percorso gli affascinanti 11,8 km della dura e impegnativa salita arriverà davanti all’entrata dello storico Santuario dell’Alpe di San Pellegrino. Quest’anno l’organizzazione, e il presidentissimo Graziano Poli in particolare, hanno lavorato per portare al via grandi nomi dell’atletica leggera italiana. Dopo la bellissima vittoria dell’azzurro Renè Cuneaz dello scorso anno, saranno in gara ben due campioni italiani di maratona: Alessio Terrasi e Antonino Lollo portacolori del G.P. Parco Alpi Apuane che cercheranno di battere lo storico e straordinario record di 52’ 52” del 2009 del trentino Marco Gaiardo. Corsa interessante anche al femminile con le due specialiste Andrea Salas Bernaditta, vincitrice nel 2022, ed Elena Bertolotti che sono le favorite d’obbligo. Qui il record di 1h.04′ appartiene a Romina Sedoni ed è ancora più longevo poichè risale al 2005. Saranno numerose le premiazioni finali con medaglia ricordo per tutti i partecipanti e assegnazione del trofeo Giuseppe Tagliasacchi e Gabriello Angelini, due amici che ci hanno lasciato troppo presto, alle squadre più numerose e a punteggio. Da segnalare che alle 8,30 scatterà anche la 1a Marcia al Santuario, camminata a passo libero aperta a tutti e che ha già avuto parecchie adesioni. Inoltre la gara sarà valida come prima prova del ricco calendario Correre Intorno alle Apuane che prevede otto tappe in questo secondo semestre dell’anno dell’Highlander Apuane 2023 e che per la prima volta è entrata a far parte delle storiche salite del Granducato Toscano con il Monte Serra, la Valleombrosa e l’Amiata, tutte patrocinate dalla Regione Toscana.