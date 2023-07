SAVE A LIFE 2023: SUL PODIO I RAGAZZI DEL BAGNO LA PERLA

Vincitore, per la seconda volta consecutiva, il Bagno La Perla, con Alberto Tosi e Leonardo Aliboni. I ragazzi si sono aggiudicati la vittoria e il titolo di “Migliori bagnini” con un tempo che batte persino il record dello scorso anno: 2′ 21” 48. Sul podio, al secondo posto, i ragazzi dell’Onda Marina 2, Luca Branchetti e Alessandro Dazzi, con un tempo di 2′ 24” 46. Infine il Bagno Angelo, con Alberto Mattugini e Nicola Laurino, che si aggiudicano il terzo posto con 2′ 26” 48.

I 14 equipaggi in gara si sono confrontati sul salvataggio a cronometro e la capacità tecnica di movimentare il patino, dimostrando di essere pronti, in un eventuale momento di emergenza, di “Salvare una vita”. A commentare l’evento sportivo Loris Marchi, che ha saputo sia coinvolgere il pubblico, incitandolo a sostenere i ragazzi soprattutto nel tratto finale, lo “sprint”, determinante per l’esito della gara, sia far emergere quello che è uno dei tratti fondamentali dello di Save a Life, il clima di festa, di sportività sana e sostegno reciproco.

Save a Life è un evento organizzato dall’Unione Proprietari Bagni con il patrocinio e il contributo del Comune di Forte dei Marmi. “Sono felicissimo stamani di partecipare a questa manifestazione Save a Life, una manifestazione che come consigliere dello Sport ho sostenuto dal primo anno. È un momento di condivisione per tutti i bagnini di Forte dei Marmi nonché un occasione di mostrare la propria tecnica e abilità con lo storico mezzo di salvataggio, il patino. Colgo inoltre l’occasione di ringraziare gli organizzatori dell’evento, L’Unione Proprietari Bagni e l’ufficio Sport del Comune”

“Ragazzi fantastici” ha commentato Giovanni da Prato, che ha più volte sottolineato come l’evento si sia svolto con spirito agonistico ma non competitivo “è una festa di noi bagnini, mentre i ragazzi gareggiavano gli altri equipaggi davano sostegno con il tifo. Inoltre anche quest’anno c’è stata una buona affluenza e partecipazione da parte della gente, e queste cose fanno solo bene a tutti noi bagnini”.

A consegnare i premi ai vincitori, la coppa di Save a Life e la maglietta con il titolo di “Miglior Bagnino 2023”, assieme al consigliere comunale Michele Pellegrini, il comandante della capitaneria di porto di Viareggio Silvia Brini: “La premiazione e la gara di oggi sono un momento di soddisfazione per i ragazzi – ha affermato rivolgendosi in particolare ai bagnini – La stagione è impegnativa, le responsabilità sono tante, ma vi assicuro la massima collaborazione da parte nostra e rivolgo a tutti noi un augurio di buon lavoro”.

Di seguito la classifica: