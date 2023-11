Un’immagine rappresentativa dell’intensa attività del weekend appena trascorso. L’elicottero della Marina Militare che sbarca i nostri tecnici sul monte Pesaro dove i tecnici di Carrara hanno operato assieme alle stazioni di Massa, Querceta, Lucca e La Spezia. Sul monte Pisanino, pressoché in contemporanea, i tecnici della stazione di Lucca hanno tratto in salvo due escursionisti bloccati in fase di discesa su un tratto molto impervio. Due interventi che hanno visto un’ottima collaborazione con Aeronautica, Guardia di Finanza e Marina Militare, che hanno messo a disposizione risorse all’avanguardia destinate alla ricerca di persone scomparse/dispersi .

Una sinergia efficace che testimonia l’affiatamento con i Corpi coinvolti.