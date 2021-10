SAST STA’ INTERVENENDO PER LA RICERCA DI UN FUNGAIOLO NON RIENTRATO IN LOCALITA’ REGNANA

In queste ore nel Comprensorio di Casola in Lunigiana la stazione di Carrara e Lunigiana sta intervenendo per un mancato rientro di un cercatore di funghi in località Regnana. L’uomo, un cinquantenne non munito di telefono cellulare, doveva ritrovarsi con l’amico alla macchina intorno alle 13.30. Sono scattate le ricerche che vedono in azione i tecnici del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco. Intervento in corso.