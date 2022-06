SARZANA. Un altro cadavere ritrovato a Sarzana. Stavolta in via Bradiola, in una località conosciuta come “i due laghi”. con evidenti segni di un’aggressione

E anche in questo caso, secondo una prima ricostruzione, sarebbe legato al mondo della prostituzione.

I carabinieri di Sarzana, impegnati nelle indagini sull’omicidio di Nevila Pjetri, la donna di 35 ann ritrovata uccisa la notte tra sabato e domenica.

Si tratta di una donna transessuale residente in Lunigiana, ad Aulla,

di cui ancora non è stato reso noto il nome.

Il cadavere, su cui sono stati rilevati segni di violenza, era nelle vicinanze di un’auto abbandonata in cui sono state ritrovate tracce di sangue. Gli inquirenti sono sul posto e stanno raccogliendo le prove.

(Notizia in aggiornamento)