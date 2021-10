SARA’ RISISTEMATA LA STRADA COMUNALE SAN PIETRO-SANT’ANDREA A SAN PIETRO A MARCIGLIANO INTERESSATA DA UN MOVIMENTO FRANOSO

Approvato il progetto esecutivo

E’ in programma la risistemazione della strada comunale San Pietro-Sant’Andrea nella frazione di San Pietro a Marcigliano interessata da un dissesto in seguito ad un movimento franoso che ha interessato una porzione della carreggiata stradale. La giunta ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento per un investimento di circa 240 mila euro.

“Quest’opera riveste una particolare importanza perché è finalizzata a mettere in sicurezza e a risistemare una viabilità importante per la frazione collinare di San Pietro a Marcigliano – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo-. L’intervento è finalizzato a risolvere i disagi dovuti al restringimento della carreggiata rendendo la circolazione più scorrevole e sicura. Questa strada ha anche un valore turistico significativo e quindi vogliamo riportare decoro e bellezza in questo luogo conservando l’aspetto paesaggistico antecedente al movimento franoso”.

Le opere in programma prevedono la messa in sicurezza della scarpata stradale e un intervento sulla carreggiata.

Per quanto riguarda la scarpata sono previste la risagomatura e la messa in sicurezza del versante. Saranno ripristinati i terrazzamenti mediante l’ausilio di opere di ingegneria naturalistica costituite da due ordini di palificate doppie in legno riempite in pietrame. A monte delle palificate doppie, il muro di sottoscarpa crollato sarà ricostruito con struttura in cemento armato ed impostato su due file di micropali. Saranno installati anche tiranti. La fondazione del muro così come i micropali e i tiranti saranno completamente interrati e rimarrà a vista esclusivamente il paramento che verrà rivestito con pietrame recuperato dal muro crollato, oltre la zanella di raccolta delle acque

L’intervento per il ripristino della carreggiata stradale che in parte è franata e in parte ha ceduto prevede la ricostruzione del rilevato e della pavimentazione stradale, ripristinando il perimetro preesistente al dissesto. Non sono previsti né allargamenti della carreggiata né aumenti della superficie pavimentata. Sarà inoltre installata una nuova barriera guardavia rivestita in legno, posizionata lungo il tratto interessato dal dissesto, di circa 30 metri. In testa al muro verrà installato un parapetto in acciaio Corten, quale presidio di sicurezza per gli operatori addetti alle manutenzioni. Lungo il filo interno del muro è prevista una canaletta di raccolta delle acque di piattaforma che attraverso alcuni interventi saranno inviate alla canalizzazione esistente posta sotto la zanella lungo il margine nord della strada.

A completare l’intervento ci sarà la scarifica del manto di usura della pavimentazione stradale nella zona limitrofa a quella di intervento e il suo successivo ripristino, per una superficie complessiva di circa 300 metri quadrati.

L’intervento si qualifica per la sua caratteristica di conservazione dell’assetto paesaggistico antecedente al movimento franoso tipico della zona in esame costituito da un versante collinare parzialmente terrazzato con presenza di vegetazione erbacea e alberatura di varia natura tra cui olivi. L’intervento consente la piantumazione di alberature in sostituzione di quelle smosse dalla frana, in particolare di ulivi già diffusamente presenti su tutto il versante.

Capannori, 23 ottobre 2021