SARA’ RIQUALIFICATA L’AREA DEL CENTRO STORICO DI SAN GIUSTO DI COMPITO

SARA’ RIQUALIFICATA L’AREA DEL CENTRO STORICO DI SAN GIUSTO DI COMPITO DOVE SORGEVA LA ‘CASA DEL CINESE’

L’amministrazione comunale realizzerà alcuni locali polivalenti da mettere a disposizione delle associazioni

L’amministrazione Menesini riqualificherà un’area del centro storico di San Giusto di Compito per il recupero e la valorizzazione, anche ai fini turistici, della zona, grazie ad un finanziamento di 300 mila euro proveniente da Fondi Pnrr a cui si aggiungono risorse comunali pari a circa 47 mila euro. Il progetto di fattibilità è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta e l’inizio dei lavori è previsto entro l’anno.

L’area oggetto di riqualificazione è quella dove sorgeva il fabbricato denominato ‘Casa del Cinese’, che dopo essere stato abbandonato dalla proprietà è stato messo in sicurezza e parzialmente demolito dall’amministrazione comunale, in quanto pericolante. Dal precedente volume dell’immobile e da alcuni piccoli locali adiacenti il Comune ricaverà alcuni locali polivalenti da mettere a disposizione delle associazioni del territorio.

L’intervento nel complesso è finalizzato alla tutela dell’architettura e dell’ambiente attraverso una precisa e corretta lettura dei valori storici e delle trasformazioni urbane. Le modalità di intervento prevedono, ad esempio, coperture dell’immobile costituite da materiali e tecniche originarie relative all’impianto dell’edificio e che sia ripresa la forma geometrica e l’inclinazione dei fabbricati limitrofi. Inoltre il consolidamento delle strutture murarie verticali dovrà essere realizzato attraverso tecniche e materiali che non alternino le caratteristiche tipologiche, formali e decorative dell’edificio e le porte esterne saranno di tipo tradizionale, a doghe in legno.

“Questo intervento di recupero si inserisce nell’ambito della riqualificazione dei nuclei storici del nostro territorio che stiamo portando avanti da tempo – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Con quest’opera andremo a riportare decoro in un’area centrale del centro storico di San Giusto di Compito valorizzando questa frazione del Compitese. I lavori saranno eseguiti rispettando il contesto architettonico e ambientale della zona affinché la nuova costruzione risulti omogenea alle caratteristiche del borgo. Oltre ad una importante azione di rigenerazione urbana andremo anche a mettere a disposizione della comunità e, in particolare delle associazioni locali, nuovi ed adeguati spazi, di cui c’è molta richiesta, dove potranno svolgere le loro attività”.

“Esprimo soddisfazione per il progetto di recupero e di riqualificazione di questa area del centro di San Giusto di Compito che andrà a riportare il giusto decoro nella parte storica della frazione afferma la presidente del consiglio comunale, Gigliola Biagini-. Un intervento particolarmente atteso dai residenti che avrà il pregio di assicurare nuovi spazi adeguati alle esigenze delle associazioni che svolgono un ruolo importante per la comunità”.