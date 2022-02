Sarà presto abbattuto un albero pericoloso sulla cortina delle Mura urbane di Porta San Pietro

È stata firmata nel pomeriggio l’ordinanza con cui sarà abbattuto un albero gravemente compromesso nella stabilità che si trova sulle Mura, sulla cortina di porta San Pietro. L’esemplare di Liriodendron tulipifera malato, fortemente inclinato, era in osservazione da alcuni anni per l’equilibrio sbilanciato della chioma e per il marcato danneggiamento della porzione di apparato radicale che si trova in prossimità del cordolo che separa la carreggiata dal marciapiede, dove sono evidenti almeno tre monconi necrotici di altrettanti cordoni radicali. Nel corso di una ulteriore verifica effettuata ieri (22 febbraio), l’agronomo Massimiliano Demi ha riscontrato un ulteriore danneggiamento dei tessuti del colletto e sono emersi nuovi sintomi di cedimento strutturale. In particolare sono state rilevate fessure e crepe sulle porzioni di radice affioranti sul lato nord, inoltre si è originato un limitato, ma significativo cedimento del suolo con il terreno parzialmente scivolato all’interno della cavità che occupa una porzione del colletto.

Per questi motivi l’albero è stato collocato in classe D, quella di massima propensione al cedimento, ne è stato prescritto l’abbattimento e la sostituzione con un nuovo esemplare appena possibile.

